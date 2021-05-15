"Еще все будет решаться! Надеемся на лучшее. И сейчас у нас есть шансы, что команда будет выступать в РПЛ", - заявил Андреев.
"Оренбург" занял 2 место в ФНЛ с 94 очками, но клуб не получил лицензию на участие в Российской Премьер-лиге из-за несоответствия домашнего стадиона регламенту Лиги. На заседании Бюро Исполкома РФС, которое состоялось сегодня, 15 мая, вопрос о допуске "Оренбурга" в качестве исключения не поднимался.
"Оренбург" оказался сильнее брянского "Динамо" (3:2) в заключительном 42-м туре Футбольной национальной лиги. Голы в составе хозяев на свой счет записали Андрей Козлов, Кирилл Капленко и Алексей Скворцов. За "Динамо" забивали Григорий Чиркин и Владислав Дрогунов.
Источник: "СЭ"
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Директор "Оренбурга": сейчас у нас есть шансы, что команда будет выступать в РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев оценил шансы команды на выход в РПЛ.
Фото: РБ Спорт
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