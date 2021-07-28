Об отстранении арбитра сообщил Семен Андреев, возглавляющий комитет по этике.
"Решение по судье Шимарыгину: отстранить от любой деятельности, связанной с футболом, пожизненно", - сказал Андреев.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Шимарыгин в течение двух последних лет активно делал ставки на футбольные матчи. Отмечалось, что за это время судья сделал 19 тысяч ставок на общую сумму свыше 65 миллионов рублей.
В минувшем сезоне Шимарыгин работал на 14 матчах ФНЛ в качестве помощника главного судьи.
Источник: РБ Спорт
Судья ФНЛ Шимарыгин пожизненно отстранен от футбола из-за ставок на матчи
Комитет по этике РФС пожизненно отстранил от футбольной деятельности судью Александра Шимарыгина.
Фото: "СЭ"
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