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Судья ФНЛ Шимарыгин пожизненно отстранен от футбола из-за ставок на матчи

Комитет по этике РФС пожизненно отстранил от футбольной деятельности судью Александра Шимарыгина.
Фото: "СЭ"
Об отстранении арбитра сообщил Семен Андреев, возглавляющий комитет по этике.

"Решение по судье Шимарыгину: отстранить от любой деятельности, связанной с футболом, пожизненно", - сказал Андреев.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Шимарыгин в течение двух последних лет активно делал ставки на футбольные матчи. Отмечалось, что за это время судья сделал 19 тысяч ставок на общую сумму свыше 65 миллионов рублей.

В минувшем сезоне Шимарыгин работал на 14 матчах ФНЛ в качестве помощника главного судьи.

Источник: РБ Спорт

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