Директор "Енисея" - о поражении от "СКА-Хабаровска": это было убийство! Арбитр вытащил соперников за уши

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал Тула
1 - 1
СпартакЗавершен
ЦСКА
2 - 0
АхматЗавершен
Урал
0 - 0
Динамо1 тайм
П1 6X 3.75П2 1.62
Уфа
0 - 0
Зенит1 тайм
Крылья Советов
20:00
СочиНе начат
П1 2.7X 3.25П2 2.8

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
4 - 3
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
0 - 1
ТомьЗавершен
Велес
2 - 1
Алания2 тайм
П1 1.37X 3.95П2 10.5
Металлург Лп
1 - 2
Краснодар-22 тайм
П1 10.5X 4.05П2 1.35
КАМАЗ
0 - 1
Балтика1 тайм
П1 10.5X 4.45П2 1.32
Волгарь
0 - 0
Торпедо1 тайм
П1 4.33X 3.4П2 1.91
Олимп-Долгопрудный
18:00
КубаньНе начат
Факел
0 - 0
Ротор1 тайм
П1 1.95X 3.25П2 3.95
Оренбург
0 - 0
Акрон1 тайм
П1 1.42X 3.95П2 8.25

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ливерпуль
2 - 0
БернлиЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0
Брентфорд2 тайм
П1 4X 2.1П2 3
Манчестер Сити
2 - 0
Норвич2 тайм
X 51П2 75
Лидс
1 - 1
Эвертон2 тайм
П1 2.5X 2.38П2 4.33
Астон Вилла
1 - 0
Ньюкасл2 тайм
П1 1.25X 5П2 15
Брайтон
19:30
УотфордНе начат
П1 1.7X 3.7П2 5.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
0 - 0
Мальорка1 тайм
П1 2.38X 2.88П2 3.4
Эспаньол
20:30
ВильярреалНе начат
П1 3.1X 3.2П2 2.47
Гранада
20:30
ВаленсияНе начат
П1 2.6X 3.15П2 2.95
Атлетик
23:00
БарселонаНе начат
П1 4.1X 3.85П2 1.86

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Верона
19:30
СассуолоНе начат
П1 2.6X 3.4П2 2.75
Интер
19:30
ДженоаНе начат
П1 1.35X 5.2П2 9.6
Эмполи
21:45
ЛациоНе начат
П1 4.4X 4П2 1.79
Торино
21:45
АталантаНе начат
П1 5.6X 4.3П2 1.58

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
0 - 0
Вольфсбург2 тайм
П1 5.5X 1.62П2 4
Гройтер Фюрт
1 - 1
Арминия2 тайм
П1 3.75X 1.44П2 10
Фрайбург
2 - 1
Боруссия Д2 тайм
П1 1.44X 3.75П2 13
Айнтрахт
0 - 0
Аугсбург2 тайм
Бохум
2 - 0
Майнц2 тайм
Байер
19:30
Боруссия МНе начат
П1 2.34X 3.5П2 3.05

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
0 - 0
Ланс1 тайм
П1 1.8X 3.5П2 4.5
Сент-Этьен
22:00
ЛилльНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.6

Директор "Енисея" - о поражении от "СКА-Хабаровска": это было убийство! Арбитр вытащил соперников за уши

Директор "Енисея" Алексей Ивахов прокомментировал судейство рефери Яна Бобровского в матче 7 тура ФНЛ против "СКА-Хабаровска" (3:4).
Фото: ФК "Енисей"
- Два удаления - спорные. Пенальти - спорный. Одни и те же эпизоды трактовались по разным правилам. Я стараюсь говорить деликатно, подбирая формулировки, хотя во мне все кипит. Называя вещи своими именами, это было убийство! Арбитр вытащил соперников за уши. Чем дальше от Москвы, тем больше судейского беспредела. Обращаюсь к людям, которые заинтересованы в развитии российского футбола - обратите внимание на судейство в этом матче! - передает слова Ивахова Matchtv.ru.

Встреча 7 тура Футбольной национальной лиги между "СКА-Хабаровском" и красноярским "Енисеем" закончилась победой хозяев поля со счетом 4:3. В первом тайме дважды отличились гости, после чего в их составе были удалены два игрока - на 45+2 и на 66 минутах. После этого "армейцы" отыграли один гол с пенальти, но на 80 минуте красноярцы сумели забить вдевятером и установить счет 3:1 в свою пользу. В оставшееся время хабаровчане провели три мяча, последний из которых был забит на 90+6 минуте. На матче работал главный арбитр Ян Бобровский.

"Покер на справедливость и честную спортивную борьбу". Гневный твит "Енисея" после поражения от "СКА-Хабаровска"

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Теги: Енисей СКА-Хабаровск
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