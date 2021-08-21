- Два удаления - спорные. Пенальти - спорный. Одни и те же эпизоды трактовались по разным правилам. Я стараюсь говорить деликатно, подбирая формулировки, хотя во мне все кипит. Называя вещи своими именами, это было убийство! Арбитр вытащил соперников за уши. Чем дальше от Москвы, тем больше судейского беспредела. Обращаюсь к людям, которые заинтересованы в развитии российского футбола - обратите внимание на судейство в этом матче! - передает слова Ивахова Matchtv.ru.
Встреча 7 тура Футбольной национальной лиги между "СКА-Хабаровском" и красноярским "Енисеем" закончилась победой хозяев поля со счетом 4:3. В первом тайме дважды отличились гости, после чего в их составе были удалены два игрока - на 45+2 и на 66 минутах. После этого "армейцы" отыграли один гол с пенальти, но на 80 минуте красноярцы сумели забить вдевятером и установить счет 3:1 в свою пользу. В оставшееся время хабаровчане провели три мяча, последний из которых был забит на 90+6 минуте. На матче работал главный арбитр Ян Бобровский.
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Директор "Енисея" - о поражении от "СКА-Хабаровска": это было убийство! Арбитр вытащил соперников за уши
Директор "Енисея" Алексей Ивахов прокомментировал судейство рефери Яна Бобровского в матче 7 тура ФНЛ против "СКА-Хабаровска" (3:4).
Фото: ФК "Енисей"
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