Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии

Главный тренер "Ротора" Дмитрий Хохлов рассказал о том, что подал в суд на американскую компанию Facebook.

Фото: РПЛ





"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", - приводит слова Хохлова



Дмитрий Хохлов летом этого года возглавил "Ротор", его контракт рассчитан до конца сезона-2021/22. Под руководством Хохлова волгоградский клуб провел 13 матчей, в которых одержал 4 победы, 6 раз сыграл вничью, а также потерпел 3 поражения. В ФНЛ "Ротор" занимает 12-е место, набрав в 12 матчах 15 очков.



Также Хохлов возглавлял краснодарскую " Российский тренер недоволен тем, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев."Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны", - приводит слова Хохлова "Октагон" Дмитрий Хохлов летом этого года возглавил "Ротор", его контракт рассчитан до конца сезона-2021/22. Под руководством Хохлова волгоградский клуб провел 13 матчей, в которых одержал 4 победы, 6 раз сыграл вничью, а также потерпел 3 поражения. В ФНЛ "Ротор" занимает 12-е место, набрав в 12 матчах 15 очков.Также Хохлов возглавлял краснодарскую " Кубань " (июнь-сентябрь 2015 года) и московское " Динамо " (2017-2019 гг.).