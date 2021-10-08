По информации источника, у руководства клуба есть недовольство последними результатами команды. Отмечается, что болезненно было воспринято поражение от ФК "Красава" со счетом 0:6. Сейчас рассматривается вопрос отставки Радимова.
Также сообщается, что если Радимов покинет свой пост, то одним из кандидатов на вакантное место будет Константин Коноплев, который сейчас тренирует команду "Зенита" до 16 лет.
"Зенит-2" выступает в группе 2 ФНЛ-2. Петербургский клуб в 11 матчах набрал 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. В последнем туре вторая команда "Зенита" на своем поле проиграла "Динамо" из Санкт-Петербурга со счетом 1:2. В воскресенье, 10 октября, петербургский клуб в гостях сыграет против "Кайрата".
Владислав Радимов возглавляет "Зенит-2" с 2018 года. Это его второй приход в клуб. Он уже работал на посту главного тренера команды с 2013 по 2017 год.
Источник: Чемпионат
СМИ: Радимова могут уволить из "Зенита-2". Руководство недовольно результатами
Владислав Радимов может покинуть пост главного тренера "Зенита-2".
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