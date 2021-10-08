Напомним, что Лепсая работал в организации с ноября 2020 года. С 2017 по 2018 год он занимал должность генерального директора калининградской "Балтики".
"Мой уход связан с переходом на новую работу. Есть некий проект, которым я начну заниматься. Пока не могу огласить подробности", - сказал Лепсая.
После 15-го тура в Футбольной национальной лиге лидирует "Оренбург", набравший 34 очка. На втором месте располагается воронежский "Факел", в активе команды 30 очков. Столько же баллов и у московского "Торпедо", которое идет следом. 4-е место занимает владикавказская "Алания" (29 очков).
В зоне вылета ФНЛ находятся "Текстильщик", "Волгарь", "Металлург" и "Кубань".
Источник: Sport24
Лепсая сообщил о своем уходе с должности директора по развитию ФНЛ
Бывший генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая рассказал, что покидает должность директора по развитию Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Фото: ФНЛ