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"Бизнес Online": часть футболистов "Рубина" не смогла вылететь из Турции из-за землетрясения

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По информации СМИ, некоторые игроки казанского "Рубина" застряли в турецких аэропортах из-за мощного землетрясения на юге страны.
Фото: социальные сети
Часть футболистов казанского "Рубина" не смогла улететь домой со сборов из-за страшного землетрясения у южной границы Турции, сообщают СМИ.

По данным источника, в воскресенье команда завершила работу на втором межсезонном сборе в турецком Белеке и получила мини-отпуск до среды 8 февраля, при этом часть игроков и тренерского штаба сразу улетели в Москву прямым рейсом из Антальи. Те же, кто спланировал маршрут в Казань через Стамбул, застряли в Турции по причине сбоя в работе аэропортов из-за разрушительного землетрясения, случившегося сегодня ранним утром. Сообщается, что их рейс был перенесен на сегодняшний вечер.

Ранее стало известно, что сегодня в 04:17 утра в турецкой провинции Кахраманмараш в окрестностях города Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,5-7,8 балла, в результате которого произошли множественные обрушения зданий как в Турции, так и на прилегающей территории Сирии. В настоящий момент известно как минимум о 284 погибших в Турции и о 237 погибших в Сирии.

Источник: "Бизнес Online"

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Рубин
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