- Да, все так. У нас нет подтвержденного бюджета и гарантий. Там два документа: подтвержденный собранием учредителей бюджет, плюс финансирование спонсором или благодаря деньгам на счету. Все критерии выполнили, кроме этого. Нам объяснили, что никакая апелляция не предусмотрена регламентом. "Уфа" действительно может лишиться профессионального статуса. Теперь вопрос к учредителям. Если они захотят сохранить статус "Уфы", наверное, предпримут какие-то действия, если хватит времени.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что уфимский футбольный клуб на заседании комиссии Российского футбольного союза по лицензированию клубов не сумел предоставить финансовые гарантии на будущий сезон.
По итогам 31 сыгранного матча "Уфа" набрала 29 очков и занимает 16 строчку в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне вылета. От безопасного 14-го места команду отделяют на данный момент четыре очка. До окончания текущего розыгрыша первенства страны уфимцы сыграют с "Камазом", "Нефтехимиком" и "Кубанью". Отметим, что в прошлом сезоне "Уфа" заняла 14-е место и по итогам стыковых матчей за право остаться в РПЛ проиграла "Оренбургу" (2:2, 1:2) и вылетела в Первую лигу.
Источник: "СЭ"
Пресс-служба "Уфы": мы действительно можем лишиться профессионального статуса
В пресс-службе "Уфы" подтвердили возможное лишение уфимского клуба профессионального статуса.
Фото: ФК "Уфа"