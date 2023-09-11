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Президент "Торпедо": Щенникова не будет в нашей команде в это трансферное окно

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Президент московского "Торпедо" Ярослав Савин рассказал о том, что защитник Георгий Щенников не перейдет в столичный клуб этим летом.
Фото: РИА Новости
– Щенникова не будет в "Торпедо" в это трансферное окно. Причина? Переговоры не всегда завершаются успешно. Это была наша инициатива. К Георгию и его агенту никаких вопросов. Это было наше решение выйти из переговоров, — передает слова Савина "СЭ".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Георгий Щенников близок к переходу в московское "Торпедо" в текущее трансферное окно. Сообщалось, что защитник уже согласовал условия личного контракта с "автозаводцами", которые в нынешнем сезоне выступают в Первой лиге.

32-летний Георгий Щенников в настоящее время является свободным агентом. Летом 2023 года российский футболист покинул сан московского ЦСКА.


Торпедо Щенников Российские трансферы Савин
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