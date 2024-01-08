"Да, звонок действительно был. Но на данный момент никакой конкретики. Я открыт для предложений. В том числе от топ-клубов", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Александр Мостовой выступал за испанскую "Сельту", а также за французский "Кан" и "Страсбур". Полузащитник завершил карьеру игрока в 2005 году. Ранее сообщалось о том, что "Енисей" заинтересован в приглашении на пост главного тренера Дмитрия Кузнецова, который возглавляет любительский клуб "2DROTS". Красноярский клуб занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 24 очка.
Мостовой - о возможном назначении в "Енисей": на данный момент никакой конкретики
Экс-игрок испанской "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение в "Енисей".
Фото: РПЛ