Московская "Родина" рассматривает главного тренера "Балтики" Сергея Игнашевича в числе кандидатов на должность наставника команды, сообщают СМИ.
По данным источника, руководство столичного клуба ещё не приняло окончательного решения по действующему главному тренеру - испанцу Франку Артиге, но с высокой степенью вероятности он не продолжит работу с "Родиной", поскольку команда не выполнила поставленную задачу на сезон - выход в РПЛ. Москвичи финишировали на пятом месте турнирной таблицы Первой лиги, уступив по результатам личных встреч попавшему в стыковые матчи тульскому "Арсеналу".
Ранее появилась информация, что главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич может покинуть клуб после завершения текущего сезона, в котором калининградцам после вылета из РПЛ осталось сыграть в Суперфинале Кубка России.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: Игнашевич входит в число кандидатов на должность главного тренера "Родины"
По информации СМИ, наставник калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич может возглавить московскую "Родину".
Фото: ФК "Балтика"