» » » Лидер ФНЛ на "Открытие-Арене". Анонс 17-го тура ФНЛ

Лидер ФНЛ на "Открытие-Арене". Анонс 17-го тура ФНЛ

"Торпедо" сыграет со "Спартаком-2" на "Открытие-Арене", "Енисей" переезжает в манеж, "Текстильщик" возвращается в Иваново - 17-й тур ФНЛ радует необычными локациями.
premierliga.ru / Константин Рыбин
Московское дерби на "Открытие-Арене"

В паузе, связанной с матчами сборных, стадион московского "Спартака" не пустует - именно на этой арене красно-белый фарм-клуб сыграет с лидером ФНЛ "Торпедо". Между прочим, именно автозаводцы участвовали в официальном открытии стадиона - в сентябре 2014 года в матче Премьер-лиги черно-белые на глазах 36058 зрителей уступили хозяевам во главе с Промесом. Для "Спартака-2" это будет далеко не премьерный матч - в сезоне-2015/16 спартаковская молодежь уже принимала нескольких соперников на арене ЧМ-2018, там же состоялось и дерби с "Динамо" в марте 2017 года. На данный момент красно-белые занимают в таблице 14-е место и несут тяжелый груз из семи матчей без побед, в последнем туре подшефные Виктора Булатова не сумели дожать "Чертаново", ведя с преимуществом в два мяча, а в концовке лишились из-за удаления основного вратаря Акмурзина. "Торпедо" же в прошлом туре спокойно разобралось с "Шинником" и продолжает уверенно лидировать в первенстве, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.


"Химки" попытаются вернуться на победные рельсы

Команда Андрея Талалаева после уверенной победы над "Рубином" в Кубке России несколько притормозила, уступив дома "Балтике" и сыграв вничью в Хабаровске. В субботу "Химки" принимают одного из аутсайдеров "Мордовию", а с командами такого калибра у красно-черных разговор простой - 3:0 с "Авангардом", 4:1 с "Текстильщиком", 4:0 с "Енисеем", 3:0 с "Краснодаром-2", 3:0 с "Факелом". Неудивительно, что "Химки" пусть и отстают от "Торпедо" на 6 очков, но лидируют в лиге как по количеству забитых голов (30), так и по количеству пропущенных (9). "Мордовия" по-прежнему в тяжелой ситуации и с точки зрения финансов, и с точки зрения ростера, но с первым пунктом власти пообещали разобраться в кратчайшие сроки, а вот второй актуален как никогда - ко всем травмам добавились и две дисквалификации.

Кто остановит "Балтику"?

В Томске местная "Томь" сыграет с "Балтикой". На данный момент команды идут по соседству в турнирной таблице, готовые запрыгнуть в первую четверку, но пришли они к нынешним позициям разными путями. "Томь" неплохо стартовала, исправно набирала очки, однако за последние полтора месяца подопечные Василия Баскакова победили лишь однажды и благополучно откатились вниз. "Балтика", напротив, после провального старта предприняла мощный спурт, который вылился в 10-матчевую серию без поражений, и серия эта пока продолжается. В сентябре калининградцы взяли 10 очков из 12 возможных и прошли в Кубке "Локомотив", благодаря чему Евгений Калешин был признан лучшим тренером месяца, а Младен Кашчелан - лучшим игроком. В первом октябрьском матче "Балтика" дома обыграла "Краснодар-2" со счетом 4:1.


Волжское дерби на "Волгоград-Арене"

Одна из самых привлекательных вывесок тура - поединок "Ротора" и "Нижнего Новгорода". Ведомые лучшим игроком месяца по версии болельщиков Ткачуком волгоградцы выиграли два последних матча и закрепились на третьем месте, а вот нижегородцы, проиграв "Енисею" дома, немного отстали от пелотона. Снова ходят разговоры о возможной отставке Дмитрия Черышева, среди кандидатов на место главного тренера "НН" называют небезызвестного Романа Пилипчука. Примечательно, что в прошлом сезоне, несмотря на более высокое место в итоговой табели о рангах, "Нижний" проиграл обе встречи "Ротору" - 1:2 в гостях и 1:3 дома.

"Енисей" перебирается в манеж

РПЛ не позволила провести декабрьский матч "Енисей" - "Ахмат" в крытом манеже, а вот в ФНЛ с этим всё гораздо проще - "львы", например, весь сезон перед выходом в Премьер-лигу провели там. Получилось, надо сказать, здорово - 16 побед при двух ничьих и одном поражении. Вот и сейчас "Енисей" перебирается в манеж как минимум до конца марта, дабы не мучить футболистов и болельщиков суровой сибирской осенью. Дела у команды Юрия Газзаева потихоньку налаживаются, две победы подряд позволили подняться на 17-е место. Интересно, что, как и в 2015 году, первым соперником "Енисея" в манеже будет "Армавир". Тогда южанами руководил Валерий Карпин, а команда не смогла сохранить прописку в ФНЛ, а вот у Арсена Папикяна в прошлом сезоне получилось. Неплохо команда стартовала и в этот раз, однако перестал забивать Калмыков, и "Армавир" начал падение. Лишь в прошлом туре благодаря победе над "Текстильщиком" была прервана безвыигрышная серия из семи матчей, а от зоны вылета удалось оторваться на 4 очка.

"Текстильщик" возвращается домой, "Нефтехимик" продолжает играть в Казани

Долгих 16 туров ивановская публика не видела своих кумиров, домашние матчи подопечные Дениса Бояринцева проводили в Москве. Результат этих скитаний неутешительный - последнее место и "лидерство" по пропущенным мячам (35). И вот наконец первая игра на стадионе "Текстильщик", которая наверняка вызовет ажиотаж в городе невест. Соперником красно-черно-белых станет "Луч", который лишь 5 раз пока играл в этом сезоне в гостях и всякий раз возвращался домой с набранными очками.


А вот "Нефтехимик" продолжает квартировать на казанском стадионе "Рубин", что не мешает быть новичку лиги одним из главных возмутителей спокойствия. Подопечные Юрия Уткульбаева не проигрывают с середины августа, а в последних трех матчах они добились сухих побед. Лучший бомбардир "Нефтехимика" Макаров смотрел игру с "Чайкой" со скамейки, но умудрился схлопотать четвертую карточку, потому не сыграет он и против "Факела". "Огнеопасные" пока побеждают меньше всех в лиге (2 победы) и забивают меньше всех (лишь 9 голов).

Борьба за стыки продолжается

В остальных матчах тура команды, претендующие на попадание в топ-4, сыграют с клубами, которые пока решают более приземленные задачи. "Шинник" Александра Побегалова остался в четверке, несмотря на поражение от "Торпедо", а нынче дома сыграет с "Чайкой", которая не выигрывает в первенстве на протяжении четырех туров. "СКА-Хабаровск", уступающий "Шиннику" один балл, сыграет в Краснодаре с молодыми "быками", которые на своем стадионе победить никак не могут. А в Курске сойдутся самые миролюбивые команды турнира - и "Авангард", и "Чертаново" сыграли вничью по 8 раз.

Лидер ФНЛ на "Открытие-Арене". Анонс 17-го тура ФНЛ

Фото: ФК "Спартак", ФНЛ.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Торпедо Спартак-2 Открытие-Арена Химки Ротор Енисей Текстильщик
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Динамо" отправило в отставку заместителя гендиректора 1
Англия назвала состав на матч с Чехией
"Парма" объявила о продлении контракта с Жервиньо
Лидер ФНЛ на "Открытие-Арене". Анонс 17-го тура ФНЛ
Докампо: Дюпин мог бы играть в сборной России
Кокорин тренировался в общей группе "Зенита" 2
Газзаев: игра с Шотландией была практически в одни ворота
Павлюченко: Дзюба обогнал меня по голам за сборную? Что же мне теперь, киллера нанять? 1
Е. Матвеев: футбольная команда страны отомстила за нас шотландцам
Докампо: чемпионат России намного сильнее чемпионата Украины
Гол Сулейманова спас молодежную сборную России от поражения в матче с Польшей 2
Оздоев - об ошибке Канделаки: ничего страшного. Нас с Азмуном часто путают 1
Молодёжка чуть не провалилась против Польши. Выручил Шапи 8
Время начала матча "Локомотив" - "Спартак" перенесено 8
Обляков: Набабкин называет меня Колобком
В "Нижнем Новгороде" рассматривают кандидатуру Пилипчука
Президент Ла Лиги высказался об уголовном деле Месси
Селюк предложил модель работы фонда финансирования клубов 2
Жириновский: Евро будет наш! 12
А. Медведев: приятно, что игроки "Зенита" показали себя в сборной с лучшей стороны
В "Шальке" не стали комментировать возможный разрыв контракта с Тедеско 7
"Зенит" начал продажу билетов на матч с "Томью"
Герасимов назвал главного конкурента "Зенита" в борьбе за победу в РПЛ 1
Пономарев: долго в Дзюбу не верил, сейчас им восхищаюсь 3
Канделаки объяснила свою оговорку про Азмуна в сборной России 26
Форвард "Арсенала" Обамеянг признан лучшим футболистом месяца в АПЛ
Черышев — о матче с Шотландией: атмосфера — топ!
Сборная России: ряд игроков имеют незначительные проблемы со здоровьем 2
Погребняк: в Германии на жену наехал велосипедист, положил его нокаутом 15
В Шотландии тренером сборной России назвали Бышовца 4
Все новости