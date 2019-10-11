Лидер ФНЛ на "Открытие-Арене". Анонс 17-го тура ФНЛ

В паузе, связанной с матчами сборных, стадион московского "Спартака" не пустует - именно на этой арене красно-белый фарм-клуб сыграет с лидером ФНЛ "Торпедо". Между прочим, именно автозаводцы участвовали в официальном открытии стадиона - в сентябре 2014 года в матче Премьер-лиги черно-белые на глазах 36058 зрителей уступили хозяевам во главе с Промесом. Для "Спартака-2" это будет далеко не премьерный матч - в сезоне-2015/16 спартаковская молодежь уже принимала нескольких соперников на арене ЧМ-2018, там же состоялось и дерби с "Динамо" в марте 2017 года. На данный момент красно-белые занимают в таблице 14-е место и несут тяжелый груз из семи матчей без побед, в последнем туре подшефные Виктора Булатова не сумели дожать "Чертаново", ведя с преимуществом в два мяча, а в концовке лишились из-за удаления основного вратаря Акмурзина. "Торпедо" же в прошлом туре спокойно разобралось с "Шинником" и продолжает уверенно лидировать в первенстве, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.
"Химки" попытаются вернуться на победные рельсы
Команда Андрея Талалаева после уверенной победы над "Рубином" в Кубке России несколько притормозила, уступив дома "Балтике" и сыграв вничью в Хабаровске. В субботу "Химки" принимают одного из аутсайдеров "Мордовию", а с командами такого калибра у красно-черных разговор простой - 3:0 с "Авангардом", 4:1 с "Текстильщиком", 4:0 с "Енисеем", 3:0 с "Краснодаром-2", 3:0 с "Факелом". Неудивительно, что "Химки" пусть и отстают от "Торпедо" на 6 очков, но лидируют в лиге как по количеству забитых голов (30), так и по количеству пропущенных (9). "Мордовия" по-прежнему в тяжелой ситуации и с точки зрения финансов, и с точки зрения ростера, но с первым пунктом власти пообещали разобраться в кратчайшие сроки, а вот второй актуален как никогда - ко всем травмам добавились и две дисквалификации.
Кто остановит "Балтику"?
В Томске местная "Томь" сыграет с "Балтикой". На данный момент команды идут по соседству в турнирной таблице, готовые запрыгнуть в первую четверку, но пришли они к нынешним позициям разными путями. "Томь" неплохо стартовала, исправно набирала очки, однако за последние полтора месяца подопечные Василия Баскакова победили лишь однажды и благополучно откатились вниз. "Балтика", напротив, после провального старта предприняла мощный спурт, который вылился в 10-матчевую серию без поражений, и серия эта пока продолжается. В сентябре калининградцы взяли 10 очков из 12 возможных и прошли в Кубке "Локомотив", благодаря чему Евгений Калешин был признан лучшим тренером месяца, а Младен Кашчелан - лучшим игроком. В первом октябрьском матче "Балтика" дома обыграла "Краснодар-2" со счетом 4:1.
Волжское дерби на "Волгоград-Арене"
Одна из самых привлекательных вывесок тура - поединок "Ротора" и "Нижнего Новгорода". Ведомые лучшим игроком месяца по версии болельщиков Ткачуком волгоградцы выиграли два последних матча и закрепились на третьем месте, а вот нижегородцы, проиграв "Енисею" дома, немного отстали от пелотона. Снова ходят разговоры о возможной отставке Дмитрия Черышева, среди кандидатов на место главного тренера "НН" называют небезызвестного Романа Пилипчука. Примечательно, что в прошлом сезоне, несмотря на более высокое место в итоговой табели о рангах, "Нижний" проиграл обе встречи "Ротору" - 1:2 в гостях и 1:3 дома.
"Енисей" перебирается в манеж
РПЛ не позволила провести декабрьский матч "Енисей" - "Ахмат" в крытом манеже, а вот в ФНЛ с этим всё гораздо проще - "львы", например, весь сезон перед выходом в Премьер-лигу провели там. Получилось, надо сказать, здорово - 16 побед при двух ничьих и одном поражении. Вот и сейчас "Енисей" перебирается в манеж как минимум до конца марта, дабы не мучить футболистов и болельщиков суровой сибирской осенью. Дела у команды Юрия Газзаева потихоньку налаживаются, две победы подряд позволили подняться на 17-е место. Интересно, что, как и в 2015 году, первым соперником "Енисея" в манеже будет "Армавир". Тогда южанами руководил Валерий Карпин, а команда не смогла сохранить прописку в ФНЛ, а вот у Арсена Папикяна в прошлом сезоне получилось. Неплохо команда стартовала и в этот раз, однако перестал забивать Калмыков, и "Армавир" начал падение. Лишь в прошлом туре благодаря победе над "Текстильщиком" была прервана безвыигрышная серия из семи матчей, а от зоны вылета удалось оторваться на 4 очка.
"Текстильщик" возвращается домой, "Нефтехимик" продолжает играть в Казани
Долгих 16 туров ивановская публика не видела своих кумиров, домашние матчи подопечные Дениса Бояринцева проводили в Москве. Результат этих скитаний неутешительный - последнее место и "лидерство" по пропущенным мячам (35). И вот наконец первая игра на стадионе "Текстильщик", которая наверняка вызовет ажиотаж в городе невест. Соперником красно-черно-белых станет "Луч", который лишь 5 раз пока играл в этом сезоне в гостях и всякий раз возвращался домой с набранными очками.
А вот "Нефтехимик" продолжает квартировать на казанском стадионе "Рубин", что не мешает быть новичку лиги одним из главных возмутителей спокойствия. Подопечные Юрия Уткульбаева не проигрывают с середины августа, а в последних трех матчах они добились сухих побед. Лучший бомбардир "Нефтехимика" Макаров смотрел игру с "Чайкой" со скамейки, но умудрился схлопотать четвертую карточку, потому не сыграет он и против "Факела". "Огнеопасные" пока побеждают меньше всех в лиге (2 победы) и забивают меньше всех (лишь 9 голов).
Борьба за стыки продолжается
В остальных матчах тура команды, претендующие на попадание в топ-4, сыграют с клубами, которые пока решают более приземленные задачи. "Шинник" Александра Побегалова остался в четверке, несмотря на поражение от "Торпедо", а нынче дома сыграет с "Чайкой", которая не выигрывает в первенстве на протяжении четырех туров. "СКА-Хабаровск", уступающий "Шиннику" один балл, сыграет в Краснодаре с молодыми "быками", которые на своем стадионе победить никак не могут. А в Курске сойдутся самые миролюбивые команды турнира - и "Авангард", и "Чертаново" сыграли вничью по 8 раз.
Фото: ФК "Спартак", ФНЛ.