Лидер ФНЛ на "Открытие-Арене". Анонс 17-го тура ФНЛ

"Торпедо" сыграет со "Спартаком-2" на "Открытие-Арене", "Енисей" переезжает в манеж, "Текстильщик" возвращается в Иваново - 17-й тур ФНЛ радует необычными локациями.

premierliga.ru / Константин Рыбин