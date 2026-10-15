Дюпин оценил прогресс Сафонова в "ПСЖ" после победы над "Манчестер Сити"

Российский голкипер Юрий Дюпин в беседе с Rusfootball.info высказался об игре Матвея Сафонова за "ПСЖ".

Фото: Xavier Laine / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

"Я не смотрю все игры Матвея, но что-то мне попадается. Он – молодец, с каждым годом он прибавляет, играя в "ПСЖ". Его можно только похвалить и порадоваться за него. Удачи ему", – сказал Дюпин.



14 октября "ПСЖ" на выезде одержал победу над "Манчестер Сити" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 4:2. Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.



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