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Дюпин оценил прогресс Сафонова в "ПСЖ" после победы над "Манчестер Сити"

Российский голкипер Юрий Дюпин в беседе с Rusfootball.info высказался об игре Матвея Сафонова за "ПСЖ".
Фото: Xavier Laine / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
"Я не смотрю все игры Матвея, но что-то мне попадается. Он – молодец, с каждым годом он прибавляет, играя в "ПСЖ". Его можно только похвалить и порадоваться за него. Удачи ему", – сказал Дюпин.

14 октября "ПСЖ" на выезде одержал победу над "Манчестер Сити" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 4:2. Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.

Rusfootball.info

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