Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Стал известен лучший футболист второго тура общего этапа ЛЧ.

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Крайний нападающий "Ливерпуля" Брэдли Барколя признан лучшим игроком по итогам 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба турнира.



24-летний француз оформил хет-трик в гостевом матче против австрийского ЛАСК (6:3).



В голосовании болельщиков вингер опередил форварда "Баварии" Харри Кейна, нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля и Николо Трезольди из "Брюгге".