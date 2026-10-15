Крайний нападающий "Ливерпуля" Брэдли Барколя признан лучшим игроком по итогам 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
24-летний француз оформил хет-трик в гостевом матче против австрийского ЛАСК (6:3).
В голосовании болельщиков вингер опередил форварда "Баварии" Харри Кейна, нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля и Николо Трезольди из "Брюгге".
Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Стал известен лучший футболист второго тура общего этапа ЛЧ.
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