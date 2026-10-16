Сёмин заявил, что Сафонов оправдал доверие Энрике

- Сафонов находится в топовой команде, лучшей в мире на сегодня. Вчерашний матч был достаточно сложный. Матвей сыграл блестяще.
У него была дуэль с Доннаруммой. Энрике предпочёл оставить Сафонова, а Доннарумме дал возможность уйти. Тренер верил в него, а Сафонов это доверие полностью оправдал. Его игра с "Манчестер Сити" внесла весомый вклад в победу "ПСЖ", - приводит слова эксперта "Чемпионат".
Встреча в Манчестере завершилась победой "ПСЖ" со счётом 4:2. Сафонов провёл на поле весь матч и пропустил два мяча.