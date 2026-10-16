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Сёмин заявил, что Сафонов оправдал доверие Энрике

Юрий Сёмин высоко оценил Матвея Сафонова после победы "ПСЖ" над "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
Экс-наставник национальной сборной считает, что российский вратарь полностью оправдывает доверие Луиса Энрике.

- Сафонов находится в топовой команде, лучшей в мире на сегодня. Вчерашний матч был достаточно сложный. Матвей сыграл блестяще.

У него была дуэль с Доннаруммой. Энрике предпочёл оставить Сафонова, а Доннарумме дал возможность уйти. Тренер верил в него, а Сафонов это доверие полностью оправдал. Его игра с "Манчестер Сити" внесла весомый вклад в победу "ПСЖ", - приводит слова эксперта "Чемпионат".

Встреча в Манчестере завершилась победой "ПСЖ" со счётом 4:2. Сафонов провёл на поле весь матч и пропустил два мяча.

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