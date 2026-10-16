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Лихачев сравнил Сафонова с Доннаруммой после матча "ПСЖ" и "Манчестер Сити"

Заслуженный тренер России Михаил Лихачев в эксклюзивном интервью Rusfootball.info заявил, что Матвей Сафонов выиграл индивидуальное противостояние с Джанлуиджи Доннаруммой в матче Лиги чемпионов.
Фото: Global Look Press
Лихачев оценил игру российского голкипера "ПСЖ" в победной встрече с "Манчестер Сити" (4:2). Специалист признал, что Сафонов допустил отдельные ошибки, однако в целом оставил положительное впечатление.

"По большому счету хорошо себя проявил в самом "афишном" матче этого тура ЛЧ. Да, были определенные недочеты. Но то, что творил его визави в других воротах, это совсем за рамками. Индивидуальная дуэль точно осталась за Матвеем", — заявил Лихачев.

Также тренер отметил стабильность выступлений россиянина и его положение во французской команде.

"Молодец, поддерживает свой высокий уровень уже второй сезон. Видно хорошее отношение партнеров, ему достаточно комфортно в парижском клубе", — подчеркнул специалист.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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