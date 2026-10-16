Лихачев сравнил Сафонова с Доннаруммой после матча "ПСЖ" и "Манчестер Сити"

"По большому счету хорошо себя проявил в самом "афишном" матче этого тура ЛЧ. Да, были определенные недочеты. Но то, что творил его визави в других воротах, это совсем за рамками. Индивидуальная дуэль точно осталась за Матвеем", — заявил Лихачев.
Также тренер отметил стабильность выступлений россиянина и его положение во французской команде.
"Молодец, поддерживает свой высокий уровень уже второй сезон. Видно хорошее отношение партнеров, ему достаточно комфортно в парижском клубе", — подчеркнул специалист.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info