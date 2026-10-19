"Галатасарай" обратился в УЕФА перед матчем с "Лиллем"

"Галатасарай" попросил УЕФА усилить меры безопасности перед выездным матчем Лиги чемпионов с "Лиллем".

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Турецкий клуб не добивается переноса встречи и рассчитывает сыграть во Франции по расписанию.



По данным Fanatik, стамбульцы поддерживают связь с французским посольством и Министерством иностранных дел. В клубе хотят получить дополнительные гарантии безопасности для футболистов, штаба и болельщиков.



Матч "Лилль" - "Галатасарай" запланирован на 21 октября. Похожие меры, как ожидается, будут действовать и во время встречи "ПСЖ" с "Барселоной", которая состоится во Франции днём ранее.