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"Галатасарай" обратился в УЕФА перед матчем с "Лиллем"

"Галатасарай" попросил УЕФА усилить меры безопасности перед выездным матчем Лиги чемпионов с "Лиллем".
Фото: Getty Images
Турецкий клуб не добивается переноса встречи и рассчитывает сыграть во Франции по расписанию.

По данным Fanatik, стамбульцы поддерживают связь с французским посольством и Министерством иностранных дел. В клубе хотят получить дополнительные гарантии безопасности для футболистов, штаба и болельщиков.

Матч "Лилль" - "Галатасарай" запланирован на 21 октября. Похожие меры, как ожидается, будут действовать и во время встречи "ПСЖ" с "Барселоной", которая состоится во Франции днём ранее.

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