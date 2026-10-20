По информации источника, место в воротах парижан должен получить Матвей Сафонов. В линию обороны также включены Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильям Пачо и Уоррен Заир-Эмери.
Возможный состав "ПСЖ" на предстоящую игру выглядит так: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Заир-Эмери, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.
Матч "ПСЖ" - "Барселона" пройдёт 20 октября в Париже. Начало встречи - в 22:00 по московскому времени.
Опубликован предполагаемый состав "ПСЖ" на встречу с "Барселоной"
Французское издание Le Parisien назвало ориентировочный состав "ПСЖ" на матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".
Фото: Getty Images