"ПСЖ" опубликовал заявку на игру против "Барселоны" в ЛЧ

Стала известная заявка парижан на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Сегодня, 20 октября, в Париже состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Барселоной". Игра пройдет на стадионе "Парк де Пренс", стартовый свисток главного арбитра Майкла Оливера из Англии прозвучит в 22:00 по московскому времени.По итогам двух прошедших туров парижане набрали 6 очков и возглавляют таблицу турнира. Каталонская команда заработала аналогичное количество баллов и располагается строчкой ниже.