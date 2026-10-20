- Не могу не спросить о сегодняшней Лиге чемпионов. Ваш прогноз на «ПСЖ» - «Барселона»?
- Отключу все телефоны, закрою дверь на замок, не буду ни с кем общаться. 2-2, 3-3 может быть запросто в этом матче.
Уже знаем, что Хвича в стартовом составе. Обязательно забьет, такое предчувствие. Но атаку «Барселоны» не представляю, как можно остановить. Матч будет фантастический.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
«Отключу телефоны, закрою дверь». Российский тренер - о предстоящей игре «ПСЖ» - «Барселона»
Бывший наставник «Сочи» и «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился с Rusfootball.info ожиданиями от сегодняшнего матча «ПСЖ» и «Барселоны» в ЛЧ.
Фото: ФК "ПСЖ"