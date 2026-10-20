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"ПСЖ" и "Барселона" объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе "ПСЖ" на матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".
УЕФА
Вместе с Сафоновым в основе "ПСЖ" сыграют Хакими, Маркиньос, Пачо, Лукас Эрнандес, Витинья, Жоау Невеш, Фабиан Руис, Кварацхелия, Дуэ и Дембеле.

Стартовый состав "Барселоны" выглядит следующим образом: Гарсия, Канселу, Кубарси, Мартин, Эспарт, Берналь, Педри, Ольмо, Ямаль, Гордон, Рафинья.

Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

После двух туров обе команды набрали по шесть очков: "ПСЖ" занимает первое место, "Барселона" идёт второй.

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