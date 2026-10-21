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"ПСЖ" ушел на перерыв с преимуществом в матче с "Барселоной"

Завершился первый тайм матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Барселоной".
УЕФА
К перерыву парижане впереди со счетом 1:0. Единственный мяч на 38-й минуте забил Дезире Дуэ после передачи Жоау Невеша.

Российский голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе "ПСЖ" и сделал несколько сейвов в первом тайме.

Также отметим, что еще до перерыва команды сделали по одной вынужденной замене. У хозяев на 20-й минуте вместо Усмана Дембеле появился Ферран Торрес, а у "Барселоны" на 27-й минуте Дани Ольмо уступил место Фермину Лопесу.

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