"ПСЖ" ушел на перерыв с преимуществом в матче с "Барселоной"

Завершился первый тайм матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Барселоной".

УЕФА

К перерыву парижане впереди со счетом 1:0. Единственный мяч на 38-й минуте забил Дезире Дуэ после передачи Жоау Невеша.



Российский голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе "ПСЖ" и сделал несколько сейвов в первом тайме.



Также отметим, что еще до перерыва команды сделали по одной вынужденной замене. У хозяев на 20-й минуте вместо Усмана Дембеле появился Ферран Торрес, а у "Барселоны" на 27-й минуте Дани Ольмо уступил место Фермину Лопесу.

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Барселона