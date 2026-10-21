"Ливерпуль" отыгрался с 0:2 и победил "Вильярреал" в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" обыграл "Вильярреал" в результативном матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Встреча на "Энфилде" завершилась со счётом 4:3.



Испанская команда начала значительно лучше и уже на 4-й минуте вышла вперёд благодаря голу Жоржа Микаутадзе. На 29-й минуте Серхи Кардона удвоил преимущество гостей.



"Ливерпуль" сумел отыграться ещё до перерыва. На 36-й минуте Алексис Мак Аллистер сократил отставание, а на 45+2-й Рональд Араухо сделал счёт 2:2.



Во втором тайме хозяева завершили камбэк. На 65-й минуте Мак Аллистер оформил дубль, а спустя четыре минуты Флориан Вирц забил четвёртый мяч мерсисайдцев. На 87-й минуте Тани Олувасейи сократил разницу, но спасти матч "Вильярреал" уже не смог - 4:3.

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Вильярреал