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"Манчестер Сити" разгромил АЕК Николича

"Манчестер Сити" разгромил АЕК в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
Встреча в Манчестере завершилась со счётом 5:1.

Хозяева забили дважды ещё до перерыва. После паузы АЕК сумел сократить отставание, однако затем "Манчестер Сити" ещё трижды поразил ворота соперника.

Фил Фоден оформил хет-трик, ещё по одному мячу забили Эллиот Андерсон и Райан Шерки. Единственный гол греческой команды записал на свой счёт Ставрос Пилиос.

АЕК возглавляет Марко Николич, ранее работавший главным тренером "Локомотива" и ЦСКА.

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