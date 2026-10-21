Встреча в Манчестере завершилась со счётом 5:1.
Хозяева забили дважды ещё до перерыва. После паузы АЕК сумел сократить отставание, однако затем "Манчестер Сити" ещё трижды поразил ворота соперника.
Фил Фоден оформил хет-трик, ещё по одному мячу забили Эллиот Андерсон и Райан Шерки. Единственный гол греческой команды записал на свой счёт Ставрос Пилиос.
АЕК возглавляет Марко Николич, ранее работавший главным тренером "Локомотива" и ЦСКА.
"Манчестер Сити" разгромил АЕК Николича
"Манчестер Сити" разгромил АЕК в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
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