Встреча в Португалии завершилась со счётом 1:0 в пользу нидерландской команды.
Единственный мяч был забит на 57-й минуте. Победу ПСВ принёс Гус Тиль - бывший полузащитник московского "Спартака".
Гол: Тиль, 57.
"Порту": Диогу Кошта, Сануси (Соуза, 69), Кивер, Беднарек, Алберту Кошта, Вейга (Хван Ин Бом, 59), Росарио, Фрохольдт (Фофана, 76), Петушевски (Сайнс, 59), Агехова (Андре Силва, 59), Пепе Акино.
ПСВ: Коварж, Гасьоровски (Обиспо, 74), Гертрюйда, Костич (Фламинго, 88), Дест, Мауро Жуниор (Фернандес, 81), Сано, Перишич (Буадми, 88), Мейнанс, Байрактаревич (Ман, 81), Тил.
Предупреждения: Гертрюйда, 39.
Экс-игрок "Спартака" принёс ПСВ победу над "Порту" в Лиге чемпионов
ПСВ одержал минимальную победу над "Порту" в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
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