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Экс-игрок "Спартака" принёс ПСВ победу над "Порту" в Лиге чемпионов

ПСВ одержал минимальную победу над "Порту" в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
Встреча в Португалии завершилась со счётом 1:0 в пользу нидерландской команды.

Единственный мяч был забит на 57-й минуте. Победу ПСВ принёс Гус Тиль - бывший полузащитник московского "Спартака".

Гол: Тиль, 57.

"Порту": Диогу Кошта, Сануси (Соуза, 69), Кивер, Беднарек, Алберту Кошта, Вейга (Хван Ин Бом, 59), Росарио, Фрохольдт (Фофана, 76), Петушевски (Сайнс, 59), Агехова (Андре Силва, 59), Пепе Акино.

ПСВ: Коварж, Гасьоровски (Обиспо, 74), Гертрюйда, Костич (Фламинго, 88), Дест, Мауро Жуниор (Фернандес, 81), Сано, Перишич (Буадми, 88), Мейнанс, Байрактаревич (Ман, 81), Тил.

Предупреждения: Гертрюйда, 39.

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