Первое поражение каталонцам нанес "ПСЖ" в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов - встреча в Париже завершилась со счётом 4:2.
До игры с французским клубом команда шла без осечек во всех турнирах. В чемпионате Испании "Барселона" выиграла все девять стартовых матчей, а в Лиге чемпионов до этого одержала две победы.
Таким образом, беспроигрышная серия каталонцев с начала сезона остановилась на 11 матчах.
"Барселона" впервые проиграла в сезоне-2026/2027
"Барселона" впервые проиграла в сезоне-2026/2027.
УЕФА