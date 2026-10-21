Спортивный физиотерапевт Анхель Вильянуэва сообщил, что повреждение может оказаться серьёзным.
По предварительной информации, у форварда подозревают сочетание травм передней крестообразной и медиальной коллатеральной связок. В таком случае восстановление может занять до девяти месяцев.
Кварацхелия вышел в стартовом составе "ПСЖ", однако был заменён на 59-й минуте. Парижане в итоге обыграли "Барселону" со счётом 4:2 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Кварацхелия пропустит девять месяцев - источник
Хвича Кварацхелия выбыл из строя после матча "ПСЖ" с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
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