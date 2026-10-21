Сафонов получил худшую оценку в "ПСЖ" за матч с "Барселоной"

Матвей Сафонов получил худшую оценку среди всех футболистов "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:2).

Фото: Getty Images

SofaScore оценил игру российского голкипера в 6,1 балла. Сафонов провёл встречу полностью и пропустил два мяча. При этом оба гола каталонцы забили ударами в ближний угол. На 55-й минуте отличился Хави Эспарт, а на 79-й - Ламин Ямаль.



Лучшим игроком парижан стал Дезире Дуэ, получивший 9,2 балла. Худшим у каталонцев оказался Жоау Канселу с оценкой 5,8.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Барселона