Стала известна оценка Сафонова за игру с "Барселоной" - хуже только у двух игроков

WhoScored оценил выступление Матвея Сафонова в матче "ПСЖ" с "Барселоной" в 6,5 балла.

Фото: Getty Images

Российский вратарь провёл всю встречу, завершившуюся победой парижан со счётом 4:2.



При этом оценка Сафонова не стала худшей в составе "ПСЖ". Из игроков, вышедших с первых минут, ниже получили Маркиньос и Усман Дембеле - по 6,2. Оба были заменены по ходу встречи.



"ПСЖ" обыграл "Барселону" в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Сафонов пропустил два мяча, оба - во втором тайме.

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Барселона