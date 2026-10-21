Руис объяснил, за счёт чего "ПСЖ" обыграл "Барселону"

Фабиан Руис поделился впечатлениями после победы "ПСЖ" над "Барселоной" в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Мы не чувствуем превосходства над какой-либо командой, но мы верим в себя, - сказал хавбек после матча.

Парижане выиграли со счётом 4:2, а испанский полузащитник поставил точку во встрече, забив на 86-й минуте.- Доволен игрой и победой. Нам противостоял отличный соперник. В первом тайме мы были более свежими, отсюда и количество реализованных моментов. Соперник также был очень хорош. Мы чувствовали себя комфортно, защищаясь в центре поля."ПСЖ" дважды позволял "Барселоне" сравнять счёт, однако в заключительные десять минут забил ещё дважды. Победный мяч на 81-й минуте забил Витинья, после чего Руис установил окончательный результат.