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Руис объяснил, за счёт чего "ПСЖ" обыграл "Барселону"

Фабиан Руис поделился впечатлениями после победы "ПСЖ" над "Барселоной" в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Парижане выиграли со счётом 4:2, а испанский полузащитник поставил точку во встрече, забив на 86-й минуте.

- Доволен игрой и победой. Нам противостоял отличный соперник. В первом тайме мы были более свежими, отсюда и количество реализованных моментов. Соперник также был очень хорош. Мы чувствовали себя комфортно, защищаясь в центре поля.

Мы не чувствуем превосходства над какой-либо командой, но мы верим в себя, - сказал хавбек после матча.

"ПСЖ" дважды позволял "Барселоне" сравнять счёт, однако в заключительные десять минут забил ещё дважды. Победный мяч на 81-й минуте забил Витинья, после чего Руис установил окончательный результат.

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