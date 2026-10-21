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Ямаль повторил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Ламин Ямаль догнал Килиана Мбаппе по числу голов в Лиге чемпионов среди футболистов, не достигших 20 лет.
Фото: Getty Images
Нападающий "Барселоны" довёл свой показатель в турнире до 13 мячей.

Повторить достижение французского форварда Ямалю удалось в матче 3-го тура общего этапа против "ПСЖ". Испанец отличился на 79-й минуте, однако его команда уступила в Париже со счётом 2:4.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 19-летний футболист забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

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