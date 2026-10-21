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"Крестообразные связки - это реально девять месяцев". Кирьяков - о травме Хвичи

Российский тренер Сергей Кирьяков специально для Rusfootball.info высказался о травме Хвичи Кварацхелии в матче с "Барселоной".
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
"Крестообразные связки - это реально девять месяцев. Хвича не будет исключением", - сказал Кирьяков.


По предварительной информации, у форварда подозревают сочетание травм передней крестообразной и медиальной коллатеральной связок. В таком случае восстановление может занять до девяти месяцев.

Кварацхелия вышел в стартовом составе "ПСЖ" на матч с "Барселоной", однако был заменён на 59-й минуте. Парижане в итоге обыграли "Барселону" со счётом 4:2 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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