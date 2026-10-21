Батраков выйдет в стартовом составе "Галатасарая" на игру ЛЧ против "Лилля"
Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков начнет в старте матч с "Лиллем" в Лиге чемпионов.
Пресс-служба "Галатасарая" опубликовала стартовый состав команды на гостевой матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Лилля". Российский атакующий хавбек Алексей Батраков выйдет на поле с первых минут.
Игра состоится сегодня, 21 октября, в Лилле (Франция). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:45 по московскому времени.