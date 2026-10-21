Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Комо
1 - 0 1 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
Лилль
1 - 1 1 1
Галатасарай1 тайм
Астон Вилла
22:00
ВикингНе начат
Интер
22:00
ШахтерНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
ЛАСКНе начат
Бетис
22:00
ФейеноордНе начат
Реал Мадрид
22:00
РБ ЛейпцигНе начат
Брюгге
22:00
ЛансНе начат
Бавария
22:00
АрсеналНе начат

Батраков выйдет в стартовом составе "Галатасарая" на игру ЛЧ против "Лилля"

Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков начнет в старте матч с "Лиллем" в Лиге чемпионов.

Пресс-служба "Галатасарая" опубликовала стартовый состав команды на гостевой матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Лилля". Российский атакующий хавбек Алексей Батраков выйдет на поле с первых минут.

Игра состоится сегодня, 21 октября, в Лилле (Франция). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится