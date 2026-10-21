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Батраков вновь забил за "Галатасарай" в Лиге чемпионов

Алексей Батраков снова забил за "Галатасарай" в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
Российский полузащитник отличился в матче 3-го тура общего этапа против "Лилля".

На 44-й минуте Батраков замкнул атаку стамбульской команды ударом головой и сделал счёт 2:2.

Ранее россиянин уже отличался в Лиге чемпионов - Батраков забивал в ворота "Барселоны" (1:4).

В его активе теперь два забитых мяча за турецкую команду и две голевые передачи с момента перехода из "Локомотива" летом 2026 года.

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