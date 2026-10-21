Российский полузащитник отличился в матче 3-го тура общего этапа против "Лилля".
На 44-й минуте Батраков замкнул атаку стамбульской команды ударом головой и сделал счёт 2:2.
Ранее россиянин уже отличался в Лиге чемпионов - Батраков забивал в ворота "Барселоны" (1:4).
В его активе теперь два забитых мяча за турецкую команду и две голевые передачи с момента перехода из "Локомотива" летом 2026 года.
Батраков вновь забил за "Галатасарай" в Лиге чемпионов
Алексей Батраков снова забил за "Галатасарай" в Лиге чемпионов.
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