Полузащитник "Галатасарая" отличился во втором матче турнира подряд. Ранее он забивал "Барселоне".
21-летний россиянин стал первым российским футболистом с такой серией в Лиге чемпионов с ноября 2020 года. Тогда два матча подряд забивал Антон Миранчук, выступавший за "Локомотив".
Кроме того, Батраков повторил достижение, которого российские легионеры не добивались 16 лет. Последним россиянином, забивавшим в двух встречах Лиги чемпионов подряд за зарубежный клуб, был Роман Павлюченко в составе "Тоттенхэма" в ноябре 2010 года.
Источник: "Чемпионат"
Батраков повторил достижение Павлюченко 16-летней давности
Алексей Батраков забил в ворота "Лилля" в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images