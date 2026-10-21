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Батраков повторил достижение Павлюченко 16-летней давности

Алексей Батраков забил в ворота "Лилля" в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
Полузащитник "Галатасарая" отличился во втором матче турнира подряд. Ранее он забивал "Барселоне".

21-летний россиянин стал первым российским футболистом с такой серией в Лиге чемпионов с ноября 2020 года. Тогда два матча подряд забивал Антон Миранчук, выступавший за "Локомотив".

Кроме того, Батраков повторил достижение, которого российские легионеры не добивались 16 лет. Последним россиянином, забивавшим в двух встречах Лиги чемпионов подряд за зарубежный клуб, был Роман Павлюченко в составе "Тоттенхэма" в ноябре 2010 года.

Источник: "Чемпионат"

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