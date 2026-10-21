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Гол Батракова помог "Галатасараю" победить "Лилль" в результативном матче

"Галатасарай" обыграл "Лилль" в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Встреча во Франции завершилась со счётом 4:2 в пользу турецкой команды.

Гости открыли счёт уже на 2-й минуте благодаря голу Юнуса Акгюна. "Лилль" быстро отыгрался, а на 39-й минуте Сориба Диаун оформил дубль и вывел хозяев вперёд - 2:1.

Перед перерывом равенство восстановил Алексей Батраков. Российский полузащитник отличился на 44-й минуте.

Во втором тайме "Галатасарай" забил ещё дважды. На 52-й минуте Берке Озер забил в свои ворота, а на 61-й Виктор Осимхен установил окончательный счёт - 4:2.

Для Батракова этот гол стал вторым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее россиянин поразил ворота "Барселоны".

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