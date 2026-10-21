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"Комо" разгромил "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

"Комо" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Встреча в Италии завершилась со счётом 4:1. Хозяева вышли вперёд уже на 2-й минуте - отличился Николас Пас. Сразу после перерыва преимущество "Комо" увеличил Анастасиос Дувикас.

На 57-й минуте Пас оформил дубль и довёл счёт до крупного. Четвёртый мяч итальянской команды на 76-й минуте забил Хакобо Рамон.

"Манчестер Юнайтед" сумел ответить только в компенсированное время. На 90+1-й минуте Джошуа Зиркзе отыграл один мяч.

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