"Комо" разгромил "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

"Комо" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Встреча в Италии завершилась со счётом 4:1. Хозяева вышли вперёд уже на 2-й минуте - отличился Николас Пас. Сразу после перерыва преимущество "Комо" увеличил Анастасиос Дувикас.



На 57-й минуте Пас оформил дубль и довёл счёт до крупного. Четвёртый мяч итальянской команды на 76-й минуте забил Хакобо Рамон.



"Манчестер Юнайтед" сумел ответить только в компенсированное время. На 90+1-й минуте Джошуа Зиркзе отыграл один мяч.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Манчестер Юнайтед