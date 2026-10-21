Стала известна оценка Батракова за победный матч "Галатасарая" в ЛЧ

Алексей Батраков получил оценку за матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Лилля".

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"Галатасарай" победил во Франции со счётом 4:2, а российский полузащитник отметился забитым мячом. По версии WhoScored, Батраков заработал 7,4 балла. Выше россиянина в составе победителей оценили только четырёх игроков. Барыш Йылмаз получил 7,5 балла, а Роланд Шаллаи, Юнус Акгюн и Виктор Осимхен - по 7,6.



Добавим, что это был второй гол Батракова в Лиге чемпионов - ранее он забил "Барселоне".