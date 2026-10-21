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Наставник "Галатасарая" высказался о Батракове после его гола в Лиге чемпионов

Наставник "Галатасарая" Окан Бурук отметил профессионализм и самоотдачу Алексея Батракова.
Фото: Getty Images
Россиянин вновь отличился в Лиге чемпионов, забив "Лиллю" в победном матче 3-го тура общего этапа.

Бурук подчеркнул, что полузащитник старается максимально точно выполнять установки и полностью выкладывается на поле.

- Его профессионализм и нацеленность на командный результат включают в себя множество положительных качеств. Он играет с большой самоотдачей.

Это одно из важнейших качеств в футболе. Он выкладывается на 100% и старается в точности выполнять то, что от него требуется, - цитирует тренера "Чемпионат".

Для Батракова этот гол стал вторым подряд в Лиге чемпионов. Ранее 21-летний полузащитник также поразил ворота "Барселоны".

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