Гладилин призвал Батракова не думать о топ-клубах Европы

- Ему сейчас не надо задумываться об этом. Он пока еще не лидер "Галатасарая", там лидерами являются другие футболисты.
Пока он должен закрепиться в старте в "Галатасарае", а не думать о том, лидер он или нет. Ему нужно не оказаться на скамейке запасных, ему необходимо твердо закрепиться в стартовом составе "Галатасарая" - вот какая задача сейчас, - цитирует эксперта "Матч ТВ".
Батраков перешёл в "Галатасарай" из "Локомотива" в августе за 25 млн евро. В Лиге чемпионов россиянин уже забил "Барселоне" и "Лиллю".