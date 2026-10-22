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Гладилин призвал Батракова не думать о топ-клубах Европы

Валерий Гладилин считает, что Алексею Батракову пока рано задумываться о переходе в более статусный европейский клуб.
УЕФА
По мнению бывшего тренера "Динамо" и "Спартака", сейчас для россиянина важнее добиться постоянного места в основе "Галатасарая".

- Ему сейчас не надо задумываться об этом. Он пока еще не лидер "Галатасарая", там лидерами являются другие футболисты.

Пока он должен закрепиться в старте в "Галатасарае", а не думать о том, лидер он или нет. Ему нужно не оказаться на скамейке запасных, ему необходимо твердо закрепиться в стартовом составе "Галатасарая" - вот какая задача сейчас, - цитирует эксперта "Матч ТВ".

Батраков перешёл в "Галатасарай" из "Локомотива" в августе за 25 млн евро. В Лиге чемпионов россиянин уже забил "Барселоне" и "Лиллю".

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