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Батраков высказался после второго гола за "Галатасарай"

Алексей Батраков поделился эмоциями после победы "Галатасарая" над "Лиллем" со счётом 4:2 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
Российский полузащитник отметился забитым мячом и помог стамбульскому клубу одержать первую победу в нынешнем розыгрыше турнира.

- Важный день для нашей команды и для меня лично. Первая победа в ЛЧ в сезоне, - написал хавбек в телеграм-канале.

Батраков забил второй матч Лиги чемпионов подряд - до встречи с "Лиллем" он также отличился против "Барселоны".

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