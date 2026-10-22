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"Реал" разгромил "РБ Лейпциг" в матче Лиги чемпионов с пятью голами

"Реал" одержал крупную победу в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Встреча завершилась со счётом 4:1. Первый мяч был забит перед самым перерывом - на 44-й минуте отличился Бернарду Силва. В начале второго тайма преимущество мадридцев увеличил Арда Гюлер, а на 83-й минуте Килиан Мбаппе довёл счёт до 3:0.

Соперник сумел отыграть один мяч на 85-й минуте благодаря Тидиаму Гомису. Однако спустя две минуты Ян Диоманде установил окончательный результат - 4:1.

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