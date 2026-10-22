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"Интер" в меньшинстве сумел вырвать победу в матче с "Шахтёром"

"Интер" обыграл "Шахтёр" в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Встреча в Милане завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч хозяева забили на 77-й минуте. Отличился Карлос Аугусто.

При этом "Интер" завершал встречу в меньшинстве. На 68-й минуте вторую жёлтую карточку получил Алессандро Бастони, после чего миланцы остались вдесятером.

Гол: Карлос Аугусто, 77.

"Интер": Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Бастони, Аканджи, Димарко (Биссек, 59), Сучич (Луис Энрике, 73), Чалханоглу (Зелиньски, 59), Барелла, Спенс (Диуф, 59), Бонни (Мхитарян, 75), Тюрам.

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Очеретько (Силва, 72), Мендоса (Невертон, 72), Гомес, Педриньо (Назарина, 32), Сантана (Бруниньо, 83), Элиаз (Траоре, 73).

Предупреждения: Очеретько, 36, Тюрам, 54, Бастони, 66, Гомес, 68, Сучич, 72.

Удаление: Бастони, 69.

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