"Интер" в меньшинстве сумел вырвать победу в матче с "Шахтёром"

"Интер" обыграл "Шахтёр" в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Встреча в Милане завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч хозяева забили на 77-й минуте. Отличился Карлос Аугусто.



При этом "Интер" завершал встречу в меньшинстве. На 68-й минуте вторую жёлтую карточку получил Алессандро Бастони, после чего миланцы остались вдесятером.



Гол: Карлос Аугусто, 77.



"Интер": Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Бастони, Аканджи, Димарко (Биссек, 59), Сучич (Луис Энрике, 73), Чалханоглу (Зелиньски, 59), Барелла, Спенс (Диуф, 59), Бонни (Мхитарян, 75), Тюрам.



"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Очеретько (Силва, 72), Мендоса (Невертон, 72), Гомес, Педриньо (Назарина, 32), Сантана (Бруниньо, 83), Элиаз (Траоре, 73).



Предупреждения: Очеретько, 36, Тюрам, 54, Бастони, 66, Гомес, 68, Сучич, 72.



Удаление: Бастони, 69.