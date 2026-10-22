"Рождается новая звезда". Батраков получил восторженные отзывы от фанатов "Галатасарая"

После победы "Галатасарая" над "Лиллем" болельщики стамбульского клуба посвятили Алексею Батракову множество сообщений в социальных сетях.

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"Батраков - король русских. Мы любим русских".

"Ты не пришёл звездой, но, надеюсь, уйдёшь звездой".

"Батраков, продолжай в том же духе, лев. Рождается новая звезда".

"Ты лучший игрок матча, Батраков".

"По-моему, Батраков однозначно лучший игрок матча".

"Каждый матч он уходит в раздевалку, аплодируя болельщикам. Ты велик".

"Батраков, Барыш, Юнус и Шаллаи были хороши, но Батраков просто уничтожил "Лилль".

"Как Батраков не стал лучшим игроком матча? Это просто нелепо".

"Батраков - единственный по-настоящему удачный трансфер этого сезона".

"Батраков, молодец. Продолжай в том же духе".

"Клянусь, Батракова не выбрали лучшим игроком матча только потому, что он русский, но доказать не могу".

Российский полузащитник забил на 44-й минуте и помог команде сравнять счёт ещё до перерыва. В итоге матч завершился со счётом 4:2 в пользу стамбульцев.Фанаты в комментариях под публикациями "Галатасарая" хвалили 21-летнего футболиста и удивлялись тому, что лучшим игроком встречи признали не его.Для Батракова этот мяч стал вторым подряд в Лиге чемпионов. В предыдущем туре он также отличился в матче с "Барселоной".