Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Комо
4 - 1 4 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Лилль
2 - 4 2 4
ГалатасарайЗавершен
Астон Вилла
3 - 1 3 1
ВикингЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
ШахтерЗавершен
Спортинг Лиссабон
2 - 3 2 3
ЛАСКЗавершен
Бетис
1 - 0 1 0
ФейеноордЗавершен
Реал Мадрид
4 - 1 4 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Брюгге
3 - 0 3 0
ЛансЗавершен
Бавария
2 - 2 2 2
АрсеналЗавершен

"Рождается новая звезда". Батраков получил восторженные отзывы от фанатов "Галатасарая"

После победы "Галатасарая" над "Лиллем" болельщики стамбульского клуба посвятили Алексею Батракову множество сообщений в социальных сетях.
Фото: Getty Images
Российский полузащитник забил на 44-й минуте и помог команде сравнять счёт ещё до перерыва. В итоге матч завершился со счётом 4:2 в пользу стамбульцев.

Фанаты в комментариях под публикациями "Галатасарая" хвалили 21-летнего футболиста и удивлялись тому, что лучшим игроком встречи признали не его.

"Батраков - король русских. Мы любим русских".


"Ты не пришёл звездой, но, надеюсь, уйдёшь звездой".


"Батраков, продолжай в том же духе, лев. Рождается новая звезда".


"Ты лучший игрок матча, Батраков".


"По-моему, Батраков однозначно лучший игрок матча".


"Каждый матч он уходит в раздевалку, аплодируя болельщикам. Ты велик".


"Батраков, Барыш, Юнус и Шаллаи были хороши, но Батраков просто уничтожил "Лилль".


"Как Батраков не стал лучшим игроком матча? Это просто нелепо".


"Батраков - единственный по-настоящему удачный трансфер этого сезона".


"Батраков, молодец. Продолжай в том же духе".


"Клянусь, Батракова не выбрали лучшим игроком матча только потому, что он русский, но доказать не могу".


Для Батракова этот мяч стал вторым подряд в Лиге чемпионов. В предыдущем туре он также отличился в матче с "Барселоной".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится