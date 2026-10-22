"Рождается новая звезда". Батраков получил восторженные отзывы от фанатов "Галатасарая"

Фанаты в комментариях под публикациями "Галатасарая" хвалили 21-летнего футболиста и удивлялись тому, что лучшим игроком встречи признали не его.
"Батраков - король русских. Мы любим русских".
"Ты не пришёл звездой, но, надеюсь, уйдёшь звездой".
"Батраков, продолжай в том же духе, лев. Рождается новая звезда".
"Ты лучший игрок матча, Батраков".
"По-моему, Батраков однозначно лучший игрок матча".
"Каждый матч он уходит в раздевалку, аплодируя болельщикам. Ты велик".
"Батраков, Барыш, Юнус и Шаллаи были хороши, но Батраков просто уничтожил "Лилль".
"Как Батраков не стал лучшим игроком матча? Это просто нелепо".
"Батраков - единственный по-настоящему удачный трансфер этого сезона".
"Батраков, молодец. Продолжай в том же духе".
"Клянусь, Батракова не выбрали лучшим игроком матча только потому, что он русский, но доказать не могу".
Для Батракова этот мяч стал вторым подряд в Лиге чемпионов. В предыдущем туре он также отличился в матче с "Барселоной".