Объявлен лучший футболист недели в Лиге чемпионов

Стал известен лучший игрок ЛЧ по итогам 3-го тура общего этапа.

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Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.



В матче 3-го тура общего этапа ЛЧ "горожане" разгромили на своем поле греческий АЕК (5:1), а 26-летний англичанин оформил хет-трик.



В погоне за наградой Фоден опередил хавбека "Комо" Нико Паса, полузащитника "Наполи" Скотта Мактоминея, а также Рио Нгумоа из Ливерпуля.