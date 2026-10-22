Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
В матче 3-го тура общего этапа ЛЧ "горожане" разгромили на своем поле греческий АЕК (5:1), а 26-летний англичанин оформил хет-трик.
В погоне за наградой Фоден опередил хавбека "Комо" Нико Паса, полузащитника "Наполи" Скотта Мактоминея, а также Рио Нгумоа из Ливерпуля.
Объявлен лучший футболист недели в Лиге чемпионов
Стал известен лучший игрок ЛЧ по итогам 3-го тура общего этапа.
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