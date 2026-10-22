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Фанаты "Галатасарая" посвятили Батракову кричалку

Болельщики "Галатасарая" сочинили персональную кричалку для российского легионера команды Алексея Батракова.
Фото: ФК "Галатасарай"
Болельщики "Галатасарая" посвятили кричалку российскому футболисту Алексею Батракову на мотив "Калинки". После победы в гостевом матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов над "Лиллем" турецкий клуб опубликовал в социальных сетях видео с исполнением фанатской кричалки.

Напомним, игра проходила во Франции и завершилась победой гостей со счетом 4:2. Один из голов записал на свой счет полузащитник сборной России. Ранее Батраков забил в ворота "Барселоны" во 2-м туре ЛЧ (1:4).

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