"Последний гол забил "Оренбургу", а тут "Барселоне". Батраков - о первом мяче за "Галатасарай"

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков признался, что до сих пор испытывает яркие эмоции от своего первого гола за турецкий клуб.

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А тут следующий мяч забиваю "Барселоне" в ЛЧ. И когда 60 тыс. болельщиков скандируют мое имя, я стою и радуюсь у флажка, не осознаю, что сейчас происходит, - сказал Батраков на ютуб-канале Фёдора Смолова.

Россиянин открыл счёт забитым мячам за стамбульскую команду в матче Лиги чемпионов против "Барселоны".Особенно запоминающимся для футболиста стало празднование гола перед переполненными трибунами.- До сих пор будто не верю, если честно. Я в принципе хотел забить первый гол за "Галатасарай", а тут сразу Лига чемпионов с "Барсой". Я последний свой гол забил "Оренбургу" на искусственном поле в РПЛ.Впоследствии российский полузащитник вновь отличился в Лиге чемпионов, поразив ворота французского "Лилля". Таким образом, на счету Батракова уже два гола в турнире.