Елагин выделил качества, которых не хватает Батракову, чтобы стать звездой европейского футбола

Известный комментатор Александр Елагин в интервью Rusfootball.info оценил перспективы Алексея Батракова в "Галатасарае" и назвал главные условия его дальнейшего прогресса.

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"От Батракова только характер нужен, все остальное есть. Если Леха наберет "физику", может вырасти в игрока европейского уровня под Осимхеном", — заявил комментатор.

По мнению Елагина, российский полузащитник обладает необходимыми футбольными качествами, чтобы закрепиться на высоком европейском уровне. Однако для полноценного раскрытия потенциала ему необходимо прибавить в физической подготовке и проявить характер.Елагин также обратил внимание на влияние личной жизни на карьеру футболиста, предположив, что отношения с супругой могут сыграть важную роль в его развитии.Напомним, Батраков продолжает выступать за турецкий "Галатасарай". В недавнем матче Лиги чемпионов против "Барселоны" российский полузащитник отметился забитым мячом, хотя его команда потерпела поражение со счетом 1:4.