Елагин выделил качества, которых не хватает Батракову, чтобы стать звездой европейского футбола

"От Батракова только характер нужен, все остальное есть. Если Леха наберет "физику", может вырасти в игрока европейского уровня под Осимхеном", — заявил комментатор.
Елагин также обратил внимание на влияние личной жизни на карьеру футболиста, предположив, что отношения с супругой могут сыграть важную роль в его развитии.
Напомним, Батраков продолжает выступать за турецкий "Галатасарай". В недавнем матче Лиги чемпионов против "Барселоны" российский полузащитник отметился забитым мячом, хотя его команда потерпела поражение со счетом 1:4.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info