Суперсейв и два гола в ближний угол. Сафонов помог ПСЖ нанести первое поражение «Барселоне» в сезоне

Rusfootball.info — об огненном матче в Париже.

Фото: УЕФА

Неоднозначная игра Сафонова

В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов сошлись два гранда — «ПСЖ» и «Барселона». Противостояние гигантов вызывало особый интерес по ряду причин. Но главное, что итоговые эпитеты матчи заслужил именно своей игрой, а не околофутбольными событиями.Перед очной встречей в Париже именно «ПСЖ» и «Барселона» лидировали в Лиге чемпионов, набрав максимум возможных очков. К тому же, «Барселона» в нынешнем сезоне не проигрывала вовсе, а «ПСЖ» за последние годы превратился в настоящего гегемона европейского футбола.Парижан сегодня возглавляет Луис Энрике, который когда-то и сам играл за «Барсу», а затем ещё и руководил ей. Каталонцы перед нынешним сезоном отправили в Париж Феррана Торреса, который так и не смог в полной мере раскрыться в «Барселоне». И испанец не скрывал, что хочет доказать бывшему клубу, как там в нём ошибались.Немало разговоров перед матчем было посвящено масштабным акциям протеста во Франции. Париж на фоне действий протестующих оказался в огне. И, как утверждали СМИ, «Барселона» вроде как и вовсе пыталась добиться проведения поединка без зрителей.В общем, интриг перед матчем было предостаточно. А всё это — лишь небольшая часть из них. Но сам футбол заставил забыть обо всём, что окружало поединок. Сама игра полностью захватила внимание и смотрелась на одном дыхании.Парижане в первые минуты удивили сверхагрессивной игрой, которая, вероятно, ошарашила и соперника. «Барселона» ничего не могла сделать с оппонентом, а уже в самом дебюте «ПСЖ» должен был забить после удара Хвичи Кварацхелии, но мяч попал в штангу.При этом у «Барселоны» совершенно не держался мяч. Без Родри каталонцы не могли толком контролировать мяч, а дебют не сулил гостям ничего хорошего. При этом решение оставить Родри на скамейке было вполне логичным, учитывая, что впереди у «Барселоны» «эль-классико».Пока Жоан Гарсия смотрел за тем, как парижане то и дело добегают до его штрафной, Матвей Сафонов в игру не вступал. Но постепенно каталонцам удалось немного прийти в себя. И вскоре Сафонов уже потащил удар в упор из убойной позиции. Кроме того, опасный подход был у Ольмо, пробившего рядом со штангой. А в одном из эпизодов Гордон не сориентировался и не смог пробить, хотя был один на дальней штанге.Уже на 17-й минуте в матче возникла пауза. Усман Дембеле дёрнул мышцу и не смог продолжить игру, в итоге на поле появился Ферран Торрес. Именно он мог и должен был в первом тайме оформить как минимум дубль. Сперва испанец бил в касание с нескольких метров, но не переиграл голкипера «Барсы», а затем уже форвард переправлял мяч в ворота после прострела, но вновь Гарсия умудрился выручить.Впрочем, по такой игре гол явно был делом времени. И на 29-й минуте Дуэ сумел-таки прошить вратаря «Барселоны». Форвард «ПСЖ» оказался в окружении нескольких соперников, но пробил от линии штрафной низом. Здесь Жоан Гарсия уже не спас, хотя и коснулся-таки мяча.Уже через несколько минут каталонцы вполне могли сравнять счёт, но великолепно сыграл Сафонов. Фермин Лопес, заменивший получившего травму Олмо вышел один на один с россиянином и решил перебрасывать мяч. Сафонов успел выставить руку, которой и остановил эту попытку.Парижане в первом тайме были лучше и вполне логично вели в счёте. Перед перерывом они вполне могли и устроиться на 2:0, но Хакими не подстроился под прострел, находясь у линии вратарской.На второй тайм гости вышли предельно заряженными, но сразу нарвались на опаснейшую контратаку. Хакими вышел один на один с Гарсией, но не смог переиграть его.А вскоре уже Сафонову пришлось доставать мяч из своих ворот. Хави Эспарт получил передачу от Фермина, а дальше защитник мощно пробил с близкого расстояния в ближний угол. Сафонов среагировал и даже выставил руки, но мяч от них влетел в сетку.Вскоре дела у «ПСЖ» стали совсем плохи. Кварацхелия в одном из стыков получил травму, из-за чего грузина практически на руках унесли с поля. После матча стало известно, что Хвича может пропустить до 9 (!!) месяцев. С таким предположением выступил физиотерапевт Анхель Вильянуэва. При этом он ссылается исключительно на то, что видел в трансляции. Эксперт полагает, что Кварацхелия мог повредить передние крестообразные связки.Казалось, что «Барселона» дожмёт обескровленный «ПСЖ». Отличный шанс был у Гави, который бил из пределов штрафной, но Сафонов справился с его ударом. А затем забили парижане. Началось всё с того, что очередной шикарный момент упустил Ферран Торренс, который после прострела Хакими пробил в штангу (мяч немного зацепил вратарь «Барсы»). Зато с того же углового отличился Люка Эрнандес, классно пробивший головой в дальний угол.Примерно за 10 минут до конца основного времени слово взял Ямаль. Вундеркинд «Барселоны» ворвался под углом в штрафную «ПСЖ» и тычком прошил Сафонова. Мяч полетел в ближний угол над головой Матвея. Получился такой футзальный гол.Но и на этом спектакль не завершился. Уже через минуту Витинья в ходе затяжной атаки классно пробил в касание в угол. А на 85-й минуте Фабиан Руис добил соперника, переправив мяч в ворота с близкого расстояния после прострела.Сверхмотивированный «ПСЖ» даже без ряда своих лидеров сумел остановить непобеждённую ранее «Барселону». При этом Сафонов провёл далеко неоднозначный матч. Два гола в ближний угол — явный перебор. При этом Матвей тащил куда более сложные удары по ходу матча.Любопытно, что на проблемы Сафонова при игре в ближнем углу обратило внимание издание L’Equipe. «Это уже восьмой и девятый случаи в текущем сезоне (с учётом всех турниров), когда российский вратарь пропускает мяч в так называемый ближний угол. На долю таких голов приходится почти половина из 20 мячей, пропущенных Сафоновым. Это указывает на серьёзную уязвимость, о которой соперники теперь прекрасно осведомлены», — говорится в материале издания.Что ж, здесь действительно есть, о чём задуматься. Но назвать игру Сафонова неудачной в этой встрече точно нельзя