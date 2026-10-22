Батраков становится одним из лидеров «Галатасарая», россиянин забил во втором матче Лиги чемпионов!

Обе команды начали турнир с двух поражений, поэтому встреча во Франции имела особое значение. Третья неудача подряд заметно осложнила бы борьбу за место в топ-24, позволяющее продолжить выступление в плей-офф.
Батраков, забивший в предыдущем туре «Барселоне», вновь оказался в стартовом составе стамбульского клуба. Вместе с россиянином в атаке действовали Виктор Осимхен, Барыш Йылмаз и Юнус Акгюн.
Гости начали матч максимально удачно. Уже на второй минуте Йылмаз выполнил передачу внешней стороной стопы в штрафную площадь. После рикошета мяч оказался у Акгюна, который открыл счёт.
Однако преимущество «Галатасарая» продержалось недолго. На седьмой минуте 19-летний нападающий «Лилля» Сориба Диаун получил передачу от Алешандро, обыграл голкипера Угурджана Чакыра и отправил мяч в пустые ворота. Для молодого футболиста это был первый выход в стартовом составе в Лиге чемпионов.
Игра проходила на встречных курсах. На 21-й минуте Батраков спровоцировал предупреждение Набиля Бенталеба, который жёстко сыграл против россиянина.
Ещё один заметный эпизод произошёл на 28-й минуте. Арбитр Раде Обренович назначил пенальти за столкновение Осимхена с вратарём «Лилля» Берке Озером, однако после вмешательства VAR отменил своё решение.
На 39-й минуте хозяева вышли вперёд. После отскока в штрафной площади Диаун оказался без опеки и точным ударом в дальний угол оформил дубль.
Но уйти на перерыв лидерами французам не удалось. На 44-й минуте Батраков своевременно ворвался в штрафную и замкнул головой подачу Роланда Шаллаи. Счёт стал 2:2. Отпраздновал россиянин в своём фирменном стиле.
Гол в ворота «Лилля» стал для Алексея вторым подряд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В предыдущем туре россиянин отличился в матче с «Барселоной».
Батраков стал первым российским футболистом с 2020 года, забившим в двух матчах Лиги чемпионов подряд. Тогда подобное удалось Антону Миранчуку, выступавшему за «Локомотив». Кроме того, прямо сейчас Батраков является лучшим бомбардиром «Галатасарая» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Если учитывать только россиян в зарубежных клубах, последним таким игроком был Роман Павлюченко. В 2010 году нападающий отличился в двух последовательных встречах турнира за английский «Тоттенхэм».
Вторую половину стамбульская команда начала активнее и уже на 52-й минуте вновь повела в счёте. После подачи Габриэла Сары невысокий Лукас Торрейра выиграл борьбу в штрафной и пробил головой. Мяч от голкипера Озера оказался в воротах.
На 61-й минуте гости увеличили преимущество. Батраков протащил мяч со своей половины поля и отдал передачу Осимхену. Нигериец разыграл комбинацию с Йылмазом, вышел на ударную позицию и установил окончательный счёт — 4:2.
В оставшееся время «Лилль» не сумел организовать результативный ответ. На поле появились Оливье Жиру, Илкай Гюндоган, Лерой Зане и бывший футболист «Краснодара» Гаэтан Перрен, однако результат встречи уже не изменился.
«Галатасарай» набрал первые три очка в общем этапе Лиги чемпионов и сохранил шансы на выход в плей-офф. «Лилль» потерпел третье поражение подряд и остался без набранных очков.